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Çorum'da 4 araç sürücüsüne 58 bin TL ceza

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Çorum'da 4 araç sürücüsüne 58 bin TL ceza

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 4 araç sürücüsüne 58 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Çorum merkez ve Kargı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 426 şahıs, 63 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 adet tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Öte yandan, Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç ve 1 motosiklete toplamda 58 bin 400 lira ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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