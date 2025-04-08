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Çorlu Emniyeti'nden Vatandaşlara Bilgilendirme Etkinliği

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve Polis Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, emniyet ekipleri vatandaşlarla bir araya gelerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Çorlu Emniyeti vatandaşları bilgilendirdi

TEKİRDAĞ - Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin katılımıyla yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

"Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" yurt genelinde kutlanıyor. Bu kapsamda Çorlu Emniyeti de daima vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birim amirliği ekipleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere vatandaşlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte ekiplerle fotoğraf çekildi. Emniyet mensuplarıyla bir araya gelen vatandaşlar, "Polislerimizin gerçekleştirdikleri faydalı etkinlikleri memnuniyetle karşılıyor ve faydalı buluyoruz. Bilgilendirici tanıtım broşürlerini inceledik, güzel ve aydınlatıcı bilgiler içeriyor. İnsanlarımızın da dikkatlice okuyup bilinçlenmesi kayda değer bir gelişme olacaktır. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Polis Haftası'nı kutladılar

Polis ekipleri de, "Tüm birimler olarak yaptığımız çalışmaları tanıyoruz, halkımıza bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel
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