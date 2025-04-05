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Çorlu'da Motosikletliye Şiddet Uygulayan 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşa şiddet uygulayan iki trafik polisi görevden uzaklaştırıldı. Olayın görüntüleri kameralara yansıdı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çorlu'da polislerin motosikletli vatandaşa şiddetiyle ilgili 2 polis görevden uzaklaştırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da trafik polisinin motosikletli bir vatandaşa şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler üzerine Valilik açıklama yaptı; iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntüleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde trafik polisinin vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğu anlar dikkat çekti.

Görüntülerin yayılması üzerine Tekirdağ Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında, "5 Nisan 2025 günü Çorlu İlçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Yerel
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