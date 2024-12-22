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Çorlu BİL Koleji, Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu Kardeş Okul Seçti

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Çorlu BİL Koleji, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ağrı'daki Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu kardeş okul olarak belirleyerek, eğitim materyalleri ve kıyafet yardımı yaptı. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve toplumsal dayanışma bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu kardeş okul seçtiler

AĞRI - Çorlu BİL Koleji BİL-AKEV Sosyal Sorumluluk Kulübü Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu kardeş okul seçti.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve toplumsal dayanışma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Çorlu BİL Koleji BİL-AKEV Sosyal Sorumluluk Kulübü, Ağrı Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu "kardeş okul" olarak belirledi. Bu anlamlı projede Çorlu BİL Koleji öğrencileri, kardeş okuluna eğitim materyalleri, kıyafet ve teknolojik donanım gibi birçok ihtiyacı karşılayacak önemli bağışlarda bulundu.

Gerçekleştirilen yardımlar arasında kitaplar, kırtasiye malzemeleri, sınıf içi eğitim materyalleri, kışlık giyim yardımları ve dijital eğitim için gerekli ekipmanlar yer alıyor. Çorlu BİL Koleji yönetimi ve Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfıiş birliği ile okullarında kurulan BİL AKEV Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, bu dayanışma projesiyle sadece eğitim materyali değil, aynı zamanda sevgi ve umut da gönderdiklerini belirttiler.

Çorlu BİL Koleji Okul Müdürü Gülşah İnalcık; "İş birliği yaptığımız kardeş okulumuz Ağrı Altınkilit İlkokulu'na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, eğitim alanında fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrencilerimizin dayanışma ruhunu geliştirmektir. Bu projeyi sürekli hale getirerek uzun vadeli bir dayanışma köprüsü oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Çorlu Bil koleji Kulübü sorumlu öğretmeni Zeynep Dülger ise, "Anadolu kültür ve eğitim vakfı bil koleji iş birliği kapsamında kardeş okulu projesi gerçekleştirildi bizde çorlu bil koleji olarak kardeş okulumuzu. Ağrı Diyadin altın kilit köy okulunu seçtik. Eğitim ve destek vermekten ve buradaki batıdaki doğudaki kardeşliği pekiştirmek den dolayı çok mutluyuz bu kardeş okul projemizi devam ettireceğiz. Okulumuzda iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çorlu bil koleji olarak bu yardım projesinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz bu yardımları yapan okul müdürümüz. Gülşah hanıma okul velilerimize okul öğrencilerimize ve yardım severlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Çorlu BİL Koleji, Diyadin Altınkilit İlkokulu'nu Kardeş Okul Seçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRULLAH KARİP - Yerel
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