Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi'nden Kültür ve Sanatta İş Birliği Protokolü

Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında kültürel ve sanatsal etkinliklerle bu alanda bilimsel çalışmaların birlikte yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında kültürel ve sanatsal etkinliklerle bu alanda bilimsel çalışmaların birlikte yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan tarafından imza altına alınan kültür ve sanat etkinliklerinde yapılacak iş birliği protokolü kapsamında; Çorlu'da düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleri ile bu alanda yürütülecek bilimsel çalışmalar başta olmak üzere etkinliklerin nicelik ve niteliklerini artırıcı faaliyetler, yerel konser programlarının geliştirilmesi, sosyal, kültürel ve mesleki çalışmalar ile taraflar arasında koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, her yıl ocak ayının ilk iki haftası içinde Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nce görevlendirilecek ekiplerden oluşacak komisyonun belirleyeceği etkinlik takvimi ile yıl içerisinde düzenlenecek kültürel etkinliklerin planlanacağını söyledi. Başkan Yardımcısı Öztürk yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

"Karşılıklı iş birliği kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek etkinliklerde de iş birliği yapılarak her iki kurum personelinin bu etkinliklerde görev alması sağlanacak. Protokol ile Çorlu Belediyesi sınırları içinde kültür merkezleri, konser salonları, açık gösteri alanları, tarihi, kültürel ve turistik yerler ile buralarda düzenlenecek etkinliklerin şölen ve festival alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

Ayrıca kurumların proje ofisleri arasında ortak proje havuzu oluşturularak TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı gibi kurumlarla ulusal düzeyde; AB Destek ve Hibe Programları gibi uluslararası düzeyde proje çalışmaları yürütülmesi de hedeflenmektedir. Böylece kentte daha kapsamlı bir proje kültürünün oluşması sağlanarak kurumlardaki bilginin ve kazanılan deneyimin paylaşılması ve bilimsel alana katkı sağlaması amacıyla, paydaşların bir araya geleceği kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar düzenlenebilecek. İmza altına aldığımız kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu alanda bilimsel çalışmaların birlikte yürütülmesi kapsamındaki iş birliği protokolünün kentimize hayırlı olmasını diliyoruz."