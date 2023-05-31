Çorlu Belediyesi Çevre Koruma Haftası'nı Etkinliklerle Kutlayacak

Çorlu Belediyesi, Çevre Koruma Haftası'nı düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Çevre Koruma Haftası kutlamaları kapsamında 1 Haziran 2023 Perşembe günü fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık yanında 13.00'te gerçekleştirilecek etkinlik ile fidanlar toprakla buluşacak. 4 Haziran 2023 Pazar günü ise 14.00'te 'Let's Do it! Türkiye' ekibiyle birlikte temizlik etkinliği düzenlenecek. 7'den 70'e etkinliğe katılan herkes çevreye bırakılan çöpleri toplayarak hem çevre temizliği yapacak hem de önemli bir farkındalık ekinliğine imza atacak.

5 Haziran 2023 Pazartesi 09.30'da İklim Değişikliği ve Çevre Paneli düzenlenecek. Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenecek etkinlik, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak katılan bilim insanları, iklim krizine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulunacak.

7 Haziran 2023 Çarşamba günü ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler ile Çevre Koruma Haftası kutlamaları sona erecek.