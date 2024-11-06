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ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni Yapıldı

ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni Yapıldı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şefik Okan Mercan, önceki dekan Prof. Dr. Mustafa Boz'dan görevi devraldı. Törene üniversite yöneticileri de katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni düzenlendi.

ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Okan Mercan görevi Prof. Dr. Mustafa Boz' dan teslim aldı.

Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı'nın katıldı. Törende Rektör Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Prof. Dr. Mustafa Boz' a teşekkür ederek, göreve yeni atanan Prof. Dr. Şefik Okan Mercan'a başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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