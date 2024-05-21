Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi "Bilim Şenliği ve 2209A/B Projeleri Lansmanı" gerçekleştirildi.

Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde gerçekleşen Bilim Şenliğine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hava Özay, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dekan Özay, Fen Fakültesi olarak öğrencilerinin hem bilimsel hem sportif hem de sanatsal gelişimlerine destek olmak için çalıştıklarını belirterek Bilim Şenliği için katkı sunan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Şenlikte stant açıp kendi ürettikleri elektrikli araba ile katılım sağlayan Çanakkale Koleji Müdürü Aynur İmre ise Rektör Erenoğlu'na araştırma, geliştirme ve toplumsal katkıya verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu; Üniversite olarak araştırma ekosisteminde ortaokul ve lise öğrencilerinin daha aktif yer almaları için okul müdürleri ile sıklıkla bir araya geldiklerini belirterek, "Fen Fakültemiz alanları gereği farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalar ve eğitim- öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bugün de bu projelerin sergisini gün boyu gerçekleştireceğiz. Ortaokul ve lise okul müdürlerinizle de sıkça görüşüyoruz. Üniversite olarak, sizlerin bu araştırma ekosisteminde henüz ortaokul ve lise çağlarındayken daha da aktif olarak yer almanız için çalışıyoruz. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren Fen, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerimiz ile sizleri bir araya getireceğiz. Böylece proje ekosistemine sizleri da katacağız. Bugün güzel, faydalı, verimli özellikle de sizlerin vizyonunu açıcı bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

40'a yakın 2209A/B projesi tanıtımının gerçekleştirildiği Bilim Şenliği, Fen Fakültesi Müzik Grubu "Grup Fen"in konseri ile sona erdi. - ÇANAKKALE