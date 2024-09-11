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ÇOMÜ'de Eğitim ve Mühendislik Fakültelerinde Dekanlık Devir Teslim Töreni

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinde Dekanlık Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törenlerde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Dekanlık görevlerini yürüten Prof. Dr. Ercan Kiraz ve Prof. Dr. Tolga Bekler'e teşekkür etti. Görevlere yeni atanan Prof. Dr. Muzaffer Özdemir ve Prof. Dr. Özgün Akçay 'a başarılar diledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinde Dekanlık Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Özdemir, görevi Prof. Dr. Ercan Kiraz'dan teslim aldı. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Akçay ise görevi Prof. Dr. Tolga Bekler'den teslim aldı.

Törenlerde ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve fakültenin idari personeli yer aldı.

Törenlerde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Dekanlık görevlerini yürüten Prof. Dr. Ercan Kiraz ve Prof. Dr. Tolga Bekler'e teşekkür etti. Görevlere yeni atanan Prof. Dr. Muzaffer Özdemir ve Prof. Dr. Özgün Akçay 'a başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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