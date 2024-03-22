ÇOMÜ 2023 En'leri Ödül Töreni'nde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok'a ödül

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2023 En'leri Ödül Töreni'nde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, üniversiteye katkılarından dolayı ödül aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2023 En'leri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekilli Ayhan Gider, 28. Dönem Konya Milletvekili Ünal Karaman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yrb. Ercan Oran, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, ÇOMÜ Akademik ve İdari Yöneticileri, Çanakkale kamu kurum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, STK il temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Öğr. Gör. Sedat Çılgın, Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Daha sonra konuşmalar gerçekleştirildi. Törende Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, üniversiteye katkılarından dolayı ödül aldı.

Tören ödüllerin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ÇANAKKALE