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Çocuklarla İletişim Eğitimi Projesi Gönüllüleri Bilinçlendiriyor

Çocuklarla İletişim Eğitimi Projesi Gönüllüleri Bilinçlendiriyor
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İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi' kapsamında gönüllülere yönelik düzenlenen eğitim, çocuklarla etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi", Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) öncülüğünde devam ediyor. Proje kapsamında, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerine yönelik "Çocuklarla İletişim Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim, sivil toplum gönüllülerine çocuklarla doğru, etkili ve empatiye dayalı bir iletişim kurma becerisi kazandırmayı hedeflerken, alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen programda, çocukların hak temelli bir yaklaşımla nasıl desteklenebileceği, iletişim sırasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ve interaktif yöntemler ele alındı.

Eğitim programı, sivil toplum gönüllülerinin çocuklara yönelik çalışmalarında daha bilinçli ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sağladı. Katılımcılar, çocukların ihtiyaçlarını anlamak, güven ortamı oluşturmak ve hak temelli bir iletişim dili oluşturmak konularında farkındalık kazandı.

UDER'in yürütücüsü olduğu proje, sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek çocuk hakları ihlallerinin önlenmesine ve bu alanda daha geniş bir etki oluşturmaya katkı sağlamayı hedefliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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