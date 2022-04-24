Çocuklardan kaymakama doğum günü sürprizi

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde öğrenciler 23 Nisan kutlamaları sırasında doğum günü olduğunu öğrendikleri ilçe kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'e doğum günü sürprizi yaptı.

Yozgat'ın Çekerek İlçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri farklı bir doğum günü sürprizine sahne oldu. İlçe kaymakamının doğum günü olduğunu öğrenen öğrenciler kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'e beklenmedik bir doğum günü kutlaması yaptı. Konfetiler patlatan öğrenciler açtıkları pankart ile Güzel'in doğum gününü kutladı. Kaymakam öğrencilere tek tek teşekkür etti.