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Afyonkarahisar Müftüsü İmamoğlu, Yaz Kur’an Kurslarını Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Müftüsü İmamoğlu, Yaz Kur’an Kurslarını Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, müftü yardımcılarıyla birlikte Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. İmamoğlu, Merkez Şehit Sami Çifçi İmam Hatip Ortaokulu, Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu ve Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda öğrencilerle sohbet edip eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yaz boyunca sürecek kurslarda öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, müftü yardımcıları Mevlüt Şahiner, Tuğba Anatoprak ve Harun Küçük ile birlikte Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

İmamoğlu, 7-14 yaş grubu erkek öğrencilerin eğitim gördüğü Merkez Şehit Sami Çifçi İmam Hatip Ortaokulu ile kız öğrencilerin eğitim aldığı Merkez Neriman-İbrahim Küçükkurt (NİKO) Ortaokulu'ndaki Tam Gün Yaz Kur'an Kursları ve hafızlık eğitimi verilen Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden İmamoğlu, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında kurs yöneticilerinden bilgi aldı. Yaz dönemi boyunca devam edecek eğitimlerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, öğrencilere ve öğreticilere başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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