Çocuklara Anlamlı Destek: Özel Gereksinimli İki Kardeşe Yatak ve Sandalye

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, doğuştan serebral palsili iki özel gereksinimli çocuğa hayırseverlerin katkılarıyla hasta yatağı ve akülü sandalye hediye edildi. Aile, bu destek için Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yüksekova'nın İran sınırındaki Çobanpınar köyünde ikamet eden 13 yaşındaki Doğan Şen ve 10 yaşındaki Musa Şen, Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nin gerçekleştirdiği yardımla büyük sevinç yaşadı. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla köye giden dernek ekibi, doğuştan serebral palsili olan Doğan Şen'e hayatını kolaylaştıracak elektrikli hasta yatağı ve pediyatrik sandalye hediye etti. Kardeşi Musa Şen'e ise okula rahatça gidip gelebilmesi için arzuladığı akülü tekerlekli sandalye armağan edildi.

"Coğrafya fark etmeksizin destek olmaya devam edeceğiz"

Yapılan anlamlı destek sonrası bir açıklama yapan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, "Bugün Yüksekova'nın İran sınırındaki Çobanpınar köyündeyiz. Burada iki özel gereksinimli çocuğumuzun sesine kulak verdik. Doğan kardeşimiz doğuştan serebral palsi hastasıydı, ailesi onu her gün kaldırmakta zorlanıyordu. Hayırseverlerimizin desteğiyle hasta yatağı ve pediyatrik sandalyesini temin ettik. Yine Musa kardeşimizin okula rahat gidip gelebilmesi için akülü sandalye hayali vardı. Onu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, coğrafya fark etmeksizin tüm sınır köylerimize ulaşarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şen ailesi, bu anlamlı destekten dolayı Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu'ya ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
