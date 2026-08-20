Çocuklar seramikle hayal güçlerini sanata dönüştürdü

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar, seramik çamuruyla hayal güçlerini sanata yansıttı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar, seramik çamuruyla gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalarla hayal güçlerini ortaya koydu. Keyifli ve verimli geçen etkinlikte çocuklar, seramik çamurunu şekillendirerek kendi tasarımlarını oluşturdu. Etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirmeleri ve sanatla buluşmaları amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı