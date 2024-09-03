Çocuklar Porsuk Çayı'nda Canlarını Tehlikeye Attı

Eskişehir'de oyun oynadıkları esnada Porsuk Çayı'na kaçırdıkları plastik topu almaya çalışırken canlarını tehlikeye atan çocuklar görenleri endişelendirdi.

Odunpazarı ilçesi Osmangazi mahallesi Porsuk bulvarı Su sokak üzerinde çocukların oynadıkları plastik top yanlışlıkla Porsuk Çayı'na düştü. Bunun üzerine, suya kaçan toplarını almak isteyen çocuklar merdivenlerden inerek Porsuk Çayı'nın kıyısına kadar geldi. Çocuklar ilk olarak suya girmeden etraftaki uzun dalları kullanarak ve taş atarak toplarını almaya çalıştı. Ardından rüzgarın kendilerine doğru esmesiyle yakınlaşan topu ellerindeki dalların dayanıksız olması nedeniyle bu defa ayaklarını uzatarak almaya çalışan çocuklar yine başarısız oldu. O esnada çevreden geçen bir vatandaş, çocuklara yardım etmek üzere kıyıya geldi, ancak topun uzaklaştığını gördükten sonra bölgeden ayrıldı.

Çocukların toplarını kurtarabilmek için geçmişte birçok kişinin boğularak can verdiği Porsuk Çayı'na düşmek pahasına canlarını tehlike attığı o anlar görenlerin ise endişelenmesine neden oldu. Her şeye rağmen ısrarla toplarını sudan çıkartmaya çalışan çocuklar, yoldan geçen bir vatandaşın kendilerine yeni bir top alacağını belirtmesi üzerine suyun etrafından uzaklaştı. - ESKİŞEHİR