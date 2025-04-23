İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! Şiddetli bir deprem daha oldu

İstanbul beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Çocuklar 23 Nisan'da Protokol Makamlarına Oturdu

Çocuklar 23 Nisan'da Protokol Makamlarına Oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, Valilik makamında İl Emniyet Müdürü'ne trafik polisleriyle ilgili talimat verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i arayarak öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde, trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu. Elazığ Valiliği koltuğuna ise Çaba İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç oturdu. Makamı Vali Numan Hatipoğlu'ndan alan Kılıç'ın ilk talimatı ise İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e oldu. Telefon ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e bağlanan Kılıç, şehir asayişi hakkında bilgi alarak, öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatını verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.