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Cobar Mahallesi'nde Mezarlık Ziyareti: Yıllar Sonra Geri Dönüş

Cobar Mahallesi'nde Mezarlık Ziyareti: Yıllar Sonra Geri Dönüş
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Suriye'nin Şam kenti Cobar Mahallesi'nde, yıllar sonra mezarlığı ziyaret eden Suriyeliler, bombalamalar sonucu harabe haline gelen bölgenin durumuna tanıklık etti. İnsanlar, Beşar Esad'ın rejimi altında yaşanan yıkımın izlerini görmek için tekrar toplanarak dualar etti.

ŞAM (İHA) – Suriye'de rejim tarafından bombalanan Şam'ın Cobar Mahallesi'nde bulunan mezarlığa yıllar sonra özgürce gelebilen insanlar, harabeye dönen mezarlıkta dualarını ediyorlar.

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi, 61 yıllık Baas rejimi zulmünün izlerini taşıyor. Önce baba Hafız Esad, sonra oğlu Beşar Esad'ın yıllarca bomba yağdırdığı Cobar'da sağlam tek bina bulunmuyor. Beşar Esad'ın kimyasal silahla saldırdığı Cobar'daki yıkım, rejimin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla net bir şekilde göze çarpıyor. Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi'ne de yıllar sonra özgürce girebildi. Mahallede bulunan mezarlığı ziyaret eden Suriyeliler, bombalamalar sonucu enkaza dönen Cobar Mahallesi'nde yıllar sonra yeniden kabir ziyareti yaptı.

"Mezarlığa 7 yıldır gelmemiştik, burayı gördüğümüzde şaşırdık"

Mezarlığa 7 yıl sonra geldiğini dile getiren Muhammed Hatim, "Annemin ve babamın mezarı burada. Savaşla birlikte Cobar'dan Zamalek'e taşındık. Mezarlığa 7 yıldır gelmemiştik, burayı gördüğümüzde şaşırdık. Burası savaş yüzünden bu hale geldi. Rejimin silahları ve bombaları burayı bu hale getirdi. Evlerimizi ve mezarlığı görmeye geldik. Evlerimiz yıkılmış, bütün çatıları kırmışlar, arkalarındaki demirleri kesmişler. Bizi yerimizden ettiler, evlerimizden çıkmamıza neden oldular" dedi.

"Esad askerleri bombaladı burayı"

Mahallede bulunan evlerin yıkıldığını ifade eden Safa Hammo ise, "Evleri görmeye geldim. Evlerimiz yıkılmış, bütün çatıları kırmışlar, arkalarındaki demirleri kesmişler. Bizi yerimizden ettiler, evlerimizden çıkmamıza neden oldular. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Ben burada oturmuyorum, burada yakınımın evi var oradan geldim buraya. Her yerde savaş var. Hz. Adem'den bu yana bu savaşlar kıyamete kadar devam edecek. Esad askerleri bombaladı burayı. Ben savaşı tasvip etmiyorum" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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