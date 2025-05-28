Çoban Ayıyı Görünce Kurt Gibi Uludu, O Anlar Kaydedildi

Kahramanmaraş'ta hayvanlarını otlatan çoban ayı görünce kurt gibi uludu. Çoban, o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti.

Afşin ilçesi Binboğa Dağları'nda bir çoban dağda hayvanlarını otlatırken ayı gördü. Bir müddet ayının gidişini izleyen çoban, cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti. Ayıyı görüntülerken kurt gibi uluyan çoban gülümsetti. Uluma sesini duyan ayı ise bir müddet baktıktan sonra yoluna devam etti.

Ayı daha sonra gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ