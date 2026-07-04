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Cizre'de 13,2 milyon liralık altın ele geçirildi

Cizre'de 13,2 milyon liralık altın ele geçirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde KOM ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uygulamada, bir araçta piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde KOM ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uygulamada, bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.  Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

ŞÜPHELİ ARAÇ UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

KOM ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Sabahın erken saatlerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

2 KİLO 100 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan detaylı aramada, 3 parça halinde gizlenmiş toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin TL olduğu öğrenildi. Altınlara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini, benzer uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Haber: Halil Azizoğlu

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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