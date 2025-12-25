Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, Vatan Ortaokulu öğrencileri ile beden eğitimi dersinde bir araya gelip hem zaman geçirdi hem de çocuklarla voleybol maçı oynadı.

Cizre'deki eğitim ve öğretimdeki sorunları yerinde görmek için okul ziyaretlerine devam eden Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Vatan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Beden eğitimi dersi için okul bahçesinde bulunan öğrenciler tarafından karşılanan İke ve Gayirinal, derse konuk oldu. Çocuklarla bol bol sohbet eden İke, öğrencilere nasihatte bulunarak eğitimin insan hayatındaki önemini çocuklarla paylaştı. Öğrencilerin voleybol maçı davetini de geri çevirmeyen İke, onlarla voleybol oynadı. İke, daha sonra görevlilerden okul ile ilgili bilgi alıp fikir alışverişinde bulundu. - ŞIRNAK