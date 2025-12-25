Haberler

Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı

Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Vatan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle beden eğitimi dersinde voleybol maçına katıldı ve eğitim hakkında sohbet etti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, Vatan Ortaokulu öğrencileri ile beden eğitimi dersinde bir araya gelip hem zaman geçirdi hem de çocuklarla voleybol maçı oynadı.

Cizre'deki eğitim ve öğretimdeki sorunları yerinde görmek için okul ziyaretlerine devam eden Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Vatan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Beden eğitimi dersi için okul bahçesinde bulunan öğrenciler tarafından karşılanan İke ve Gayirinal, derse konuk oldu. Çocuklarla bol bol sohbet eden İke, öğrencilere nasihatte bulunarak eğitimin insan hayatındaki önemini çocuklarla paylaştı. Öğrencilerin voleybol maçı davetini de geri çevirmeyen İke, onlarla voleybol oynadı. İke, daha sonra görevlilerden okul ile ilgili bilgi alıp fikir alışverişinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı