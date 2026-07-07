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Cizre Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı
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HSK kararnamesiyle Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Köroğlu, görevine başladı. Önceki Başsavcı Muammer Çoban, Antalya'ya atanmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hasan Köroğlu göreve başladı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban'ın Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması ile boşalan Başsavcılık Makamına Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu atandı. Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı iken kararname ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hasan Köroğlu, Cizre adliyesindeki görevine başladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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