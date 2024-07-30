Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril'deki yeni görevine başladı.

Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 2024 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Çivril Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Çivril'e atanan ilk başsavcı olan ve daha önceki görev yerlerinde yürüttüğü ulusal soruşturmalar ile tanınan Başsavcı Furkan Sünbül, Çivril Adliyesindeki yeni görevine başladı. Sünbül'ün göreve başlamasıyla, Denizli'den sonra ilçelerde görev yapan ilk Cumhuriyet Başsavcısı Çivril'de görev almış oldu.

Daha önce 2 yıl Elazığ/Kovancılar Adliyesinde, 4 yıl da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda görev yapan Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 'Anadolu Operasyonu' olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yürütmüştü.

Başsavcı Sünbül, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan strateji planı doğrultusunda İnsan Hakları Eylem Planında yer alan amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek; "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlama vizyonuyla hareket edeceğiz. Adalet sistemine olan güven ve memnuniyeti arzu edilen seviyeye yükseltmek için Çivril ilçemizde Adalete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ