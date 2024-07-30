Üye Girişi
Haberler

Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril'deki yeni görevine başladı. Sünbül, daha önce ulusal soruşturmalar yürüttü ve suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yönetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril'deki yeni görevine başladı.

Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 2024 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Çivril Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Çivril'e atanan ilk başsavcı olan ve daha önceki görev yerlerinde yürüttüğü ulusal soruşturmalar ile tanınan Başsavcı Furkan Sünbül, Çivril Adliyesindeki yeni görevine başladı. Sünbül'ün göreve başlamasıyla, Denizli'den sonra ilçelerde görev yapan ilk Cumhuriyet Başsavcısı Çivril'de görev almış oldu.

Daha önce 2 yıl Elazığ/Kovancılar Adliyesinde, 4 yıl da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda görev yapan Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 'Anadolu Operasyonu' olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yürütmüştü.

Başsavcı Sünbül, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan strateji planı doğrultusunda İnsan Hakları Eylem Planında yer alan amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek; "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlama vizyonuyla hareket edeceğiz. Adalet sistemine olan güven ve memnuniyeti arzu edilen seviyeye yükseltmek için Çivril ilçemizde Adalete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başsavcı Çivril Yerel Politika Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?
Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title