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Çine Devlet Hastanesi personeline yetişkin ve bebeklerde CPR eğitimi verildi

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Çine Devlet Hastanesi personeline yetişkin ve bebeklerde CPR eğitimi verildi
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Çine Devlet Hastanesi personeline, yetişkin ve bebeklerde temel yaşam desteği uygulamalarını kapsayan CPR eğitimi verildi. Uzm. Dr. Doğukan Kayaöz tarafından verilen eğitimde acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin önemi teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Çine Devlet Hastanesi personeline, yetişkin ve bebeklerde temel yaşam desteği uygulamalarını kapsayan Temel Yaşam Desteği (CPR) eğitimi verildi.

Çine Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim, Uzm. Dr. Doğukan Kayaöz tarafından verildi. Eğitim kapsamında hastane personeline, acil durumlarda hayati önem taşıyan temel yaşam desteği uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimde yetişkinlerde ve bebeklerde temel yaşam desteğinin nasıl uygulanması gerektiği ayrıntılı şekilde ele alınırken, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin önemi üzerinde duruldu. Personelin uygulamaları daha iyi kavrayabilmesi amacıyla eğitim uygulamalı olarak da gerçekleştirildi. Hastane personelinin tamamına yönelik gerçekleştirilen eğitimle, acil durumlarda temel yaşam desteği konusunda bilgi ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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