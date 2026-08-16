Haberler

Çine'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Bisiklet Sürprizi

Çine'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Bisiklet Sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesindeki Hacı Emin Camii'nde yaz boyunca düzenlenen Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, kapanış programında bisiklet ve harçlıkla ödüllendirildi. Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere bisiklet hediye edilirken, diğer kursiyerlere harçlık verildi. Programa katılan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Hacı Emin Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış programında, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Hacı Emin Camii görevlileri Beytullah Madran ve Selçuk Arslan'ın eğitim verdiği kursa katılan öğrenciler, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim öğrenmek için yoğun çaba gösterdi. Kursun sona ermesiyle gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere bisiklet, diğer kursiyerlere ise harçlık hediye edildi. Hediyeleri Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Şube Müdürü Muhammet Alan, vaizler Kamil Kebap ve Burak Sarıgül, İlçe Murakıbı Tufan Sever ile cami görevlileri öğrencilere takdim etti. Bisikletlerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, programda çocukların yaz boyunca gösterdikleri gayret de takdir topladı.

Çine İlçe Müftülüğü, programa maddi destek sunan ve bisikletlerin teminine katkı sağlayan hayırsever esnaflara teşekkür ederken, kurs sürecinde görev alan din görevlilerine de emekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devinde yeni gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!

Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yarısından...
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu