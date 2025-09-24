Çine'de Jandarmadan Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma, semt pazarında vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi ve güvenliği sağlamak amacıyla devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine Akçaova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı ve çevresinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette esnaf ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları amacıyla kontrol ve bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN
