Çine'de Jandarmadan Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Aydın'ın Çine ilçesinde semt pazarında vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine Akçaova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı ve çevresinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette esnaf ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları amacıyla kontrol ve bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN