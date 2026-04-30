Çine'de hacı adayları dualarla uğurlandı

2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii önünde gerçekleştirilen programa, kafile başkanı olarak görev yapacak İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda duygu dolu anlar yaşandı. Din görevlileri tarafından okunan ilahi, kaside ve salavatların ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, hac ibadetinin anlam ve önemine ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi. Program, yapılan dualarla devam etti. Hacı adayları ve yakınlarının zaman zaman duygulandığı uğurlama töreninde, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Program sonunda yapılan duada, hac yolculuğuna çıkan vatandaşların sağ salim gidip gelmeleri temenni edilirken, ibadetlerinin kabul olması için niyazda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı