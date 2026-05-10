Çine'de Anneler Günü dolayısıyla anlamlı etkinlik düzenlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve velilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Çine İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursları tarafından Kuvayi Milliye Parkı'nda düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, İlçe Müftüsü Vekili Tufan Sever, Vaiz Havva Aslan, Kur'an kursu öğreticileri, kursiyer öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, annelerin hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, "Annelerimiz, dualarımızın baş tacıdır. Onlar sabrın ve merhametin ete kemiğe bürünmüş halidir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. Etkinlikte, annelerin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapılırken, bu tür programlarla toplumsal birlikteliğin ve manevi dayanışmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - AYDIN

