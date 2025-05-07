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Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Çine ilçesinde, anaokulu öğrencilerine Trafik Haftası kapsamında uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlikte öğrencilere yaya eğitimi, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları anlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafikte uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Çine Kaymakamı Murat Büyükköse'nin katılımı ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Emniyet Amirliği tarafından "Trafik Haftası " kapsamında, Çine Fatma Öz ve Ayhan Yıldız Anaokulu öğrencilerine Trafik Jandarması ve Trafik Polisi tarafından Tim Jandarma çizgi filmi izletildi. Etkinlikte öğrencilere akülü araba parkuru, Survivor parkuru faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetlerde minik öğrencilere önce yaya eğitimi, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde 125 anaokulu öğrencisine ve 15 öğretmene çeşitli ikramlarda bulunarak Türk Bayrağı verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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