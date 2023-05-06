- Cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı İstanbul'da 6 yıl önce meydana gelen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

- Cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

TEKİRDAĞ - İstanbul'da 6 yıl önce meydana gelen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan İlker Atar'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Atar'ı saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayıp, gözaltına aldı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Atar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cinayet zanlısı olarak aranırken sahte kimlikle yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.