Besni'de "Kuşakların kültür buluşması" programı gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen 'Kuşakların kültür buluşması' programında yalnız yaşayan yaşlılar ve Sosyal Destek hizmetinden faydalanan aileler bir araya geldi. Programda şiirler okundu, canlı müzik dinletisi yapıldı ve engelli sandalyesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Çınarlara Vefa Projesi ile ODES (Okul Destek Projesi) kapsamında düzenlenen "Kuşakların kültür buluşması" programı gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçede ikamet eden yalnız yaşayan yaşlılar ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan aileler katıldı. Programda kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, farklı kuşakların bir araya gelerek ortak değerlerde buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Orhan, büyüklerin tecrübeleriyle gençlerin enerjisinin birleşmesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, programın karşılıklı anlayışı artıran anlamlı bir buluşma olmasını temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından "Bayrak" ve "Aile Sevgisi" adlı şiirler okundu.

Etkinlik kapsamında canlı müzik dinletisi sunulurken, tekerlekli engelli sandalyesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara geleneksel çiğköfte ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
