Çin ve Mısır'ın Ortak Hava Kuvvetleri Tatbikatı Sona Erdi

Çin ile Mısır'ın ilk kez gerçekleştirdiği "Medeniyet Kartalları 2025" ortak hava kuvvetleri tatbikatı sona erdi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ile Mısır'ın "Medeniyet Kartalları 2025" adıyla başlattığı ilk ortak hava kuvvetleri tatbikatının tamamlandığı ifade edildi. Çin ordusunun tatbikatla birlikte ilk kez Afrika'ya konuşlandığı aktarıldı. 18 gün süren ortak tatbikat sırasında hava muharebe taktikleri, havada yakıt ikmali, karşı hava operasyonları, düşman hava savunmasının bastırılması, savaş alanı arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatların "iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde yeni bir başlangıç noktası ve önemli bir dönüm noktası" olduğu belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde Çin uçaklarının Mısır piramitleri üzerinde uçuğu görüldü. - KAHİRE