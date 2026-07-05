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Çin'den sıcaklara karşı "çatıdan sis" yöntemi

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Çin'in Yuncheng kentinde bir sitede binaların çatılarına kurulan sisleme sistemiyle sıcaklık birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürüldü. Doğal serinletme yöntemi sosyal medyada ilgi gördü.

Çin'in Yuncheng kentinde bir sitede binaların çatılarına kurulan sisleme sistemiyle, sıcaklık birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düştü.

Avrupa'da sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, Çin'de yüksek sıcaklıklara karşı dikkat çeken alternatif serinletme yöntemleri uygulanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde bir site, sıcak havalara karşı etkinliği bilinen eski bir sistemi, yenilikçi bir yaklaşımla uygulamaya soktu. Site yönetimi, çevreyi serinletmek amacıyla sitedeki binaların çatılarından sis püskürtmeye başladı.

Uygulama çerçevesinde çatılardan püskürtülen su zerreleri, suyun aşağı düşerken buharlaştığı esnada ısıyı emmesi sayesinde hava sıcaklığını düşürüyor. Püskürtme sisteminin Çin'in Sichuan eyaletinde yerel yönetimler tarafından inşaatlarda çalışan işçilerin serinletilmesi için, Wuhan'da ise inşaat çalışmalarından kaynaklanan tozu bastırmak için kullanıldığı biliniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin bir görüntü paylaşarak, "Çin'in Shaanxi eyaletindeki bir sitede çatıdan püskürtülen sis, dikkat çekiyor. Çatı yağmuru olarak adlandırılan bu sisleme sistemi, yüzey sıcaklığını birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürüyor" diye yazdı.

Çin'de kamusal alanda ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında kullanılan doğal serinleme sisteminin işleyişine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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