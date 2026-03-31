'CİMER'e Renk Kat' resim yarışmasına başvurular sürüyor: Son başvuru 3 Nisan

Başvuruları devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'CİMER'e Renk Kat' yarışmasında son başvuru tarihi 3 Nisan.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'CİMER'e Renk Kat' ödüllü resim yarışması, bir sanat etkinliğinin yanı sıra çocukların hayallerini görünür kılan bir iletişim köprüsüne dönüştü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya yüzlerce çocuk, Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yaptı.

Çocuklar rengarenk eserlerini göndermeye başladı. Her bir eser; umut, adalet, doğa ve mutluluk gibi değerleri çocukların gözünden yeniden yorumlayarak geleceğe dair mesaj veriyor.

Yarışma, çocukların yalnızca resim yapmasını değil; aynı zamanda seslerini duyurmalarını, kendilerini ifade etmelerini ve devletle kurdukları bağı güçlendirmelerini amaçlıyor. CİMER, minik kalplerin gözünde sadece bir başvuru sistemi değil; hayallerini paylaşabildikleri, kendilerini değerli hissettikleri bir güven kapısı olarak görülüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışma ile Türkiye'nin geleceği, çocukların hayallerinde şekilleniyor.

Şubat ayının 16'sından itibaren başvuruların alınmaya başladığı 'CİMER'e Renk Kat' Ödüllü Resim Yarışması için son başvuru tarihi 3 Nisan. Yarışmaya başvurular, https://cocuk.cimer.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alınıyor.

"CİMER senin için ne ifade ediyor? Haydi resminle anlat. CİMER'e rengini kat!", "CİMER devlete talebini, her türlü görüşünü, önerini, şikayetini ve teşekkürünü iletebildiğin bir başvuru aracıdır. Peki CİMER senin için ne ifade ediyor? Haydi resminle anlat! CİMER'e Rengini Kat!", "Sevgili çocuklar, kendi renklerinizle ve çizgilerinizle CİMER'i resmedin, hayalinizdeki CİMER'i bizlerle paylaşın" temalarıyla gerçekleştirilen yarışmada çocuklar çizdikleri resimleri JPG, PNG ve PDF formatında yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler. Pastel boya, sulu boya, guaj boya, gazlı kalem, kara kalem ya da serbest teknikte, en az A4 boyutlarındaki bir kağıda çizilmesi istenen resimlerin asıllarının elden veya kargo ile teslimi için ise son tarih 15 Nisan.

Yarışmada 15-19 Nisan tarihlerinde yapılacak final değerlendirmeleri ardından sonuçlar 20-24 Nisan tarihlerinde açıklanacak. Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahiplerine, düzenlenecek ödül töreninde, sürpriz ödüller verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı