Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır cilt sanatı ile uğraşan mesleğinin duayeni Mustafa Güler, "Cilt sanatı gönül ve sevda işidir" dedi.

Halen evlatları ile birlikte Tarsus'ta matbaacılık ve kitap ciltçiliği yapan Mustafa Güler (75), aynı zamanda unutulmak üzere olan cilt ustalığını devam ettiriyor. Güler, özellikle Kur'an-ı Kerim'lerin yıpranması sonucu sayfalarının dağılması durumunda kendisine getirildiğini ve çoğu zaman bu işi hayrına yaptığını, ayrıca yerel gazetelerin de arşiv gazetelerini ciltlediğini söyledi. İşlerinin Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayında arttığını ifade etti.

Meslekte 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini, matbaacılık ve gazetecilik yaptığını, yine ciltçilik yaparak sektörün her alanında bilgisi olduğunu belirten Mustafa Güler "Cilt yapmak ve kitapları tamir edip onları yeniden kullanılır hale getirmek çok zor ama önemli ve mutluluk verici bir iş. Ben 60 yılı aşkındır bu sektörde emek veriyorum. Yeni nesil ise cilt işini zor ve zahmetli olduğu için pek öğrenmek ve yapmak istemiyor. Ben cilt ustalığının sona ermemesi için iki oğluma bu mesleği öğrettim. Son nefesime kadar, ayakta kaldığım ve elim iş gördüğü sürece mesleğimi devam ettireceğim. Çünkü ben ciltçiliği seviyor ve mutluluk duyuyorum" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel