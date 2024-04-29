Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi Kitap Tahlil Etkinliği Gerçekleştirdi

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamlığı Proje ofisi tarafından başlatılan Kitap tahlil projenin ilki gerçekleştirildi.

Çilimli'de yapılacak projelerin geliştirilmesi için kaymakamlık bünyesinde proje ofisi kuruldu. Proje ofisinin ilk etkinliği ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin kitap okumalarını teşvik etmek amacı oldu. Bu çerçevede kitap tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Çilimli Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 'orman dünya efsanesi' kitabı tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler kitap tahlil etkinliğine yoğun katılım gösterdi. - DÜZCE