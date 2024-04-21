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Çilimli Kaymakamı 100. hane ziyaretinde pasta kesimi yaptı

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Çilimli ilçe Kaymakamı Furkan Alpay, Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Akar ailesini ziyaret ederek 100. hane ziyaretini gerçekleştirdi. Hane halkıyla sohbet eden Alpay, özel pasta kesimi yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Çilimli ilçe Kaymakamı Furkan Alpay'ın, 100. hane ziyaretinde pasta kesimi yapıldı.

Çilimli'de hane ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Furkan Alpay, son olarak Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Akar ailesini ziyaret etti. Ailenin yaşlı bireyleri ile sohbet edip hasta bireylerine geçmiş olsun dileklerini ileten Alpay, 100. hane ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Hane halkı da özel pasta kesimi gerçekleştirerek, ziyaretlerin devam etmesini diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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