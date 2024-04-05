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Çıldır Kaymakamlığı Personeline İftar Programı Düzenlendi

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Çıldır Kaymakamlığı tarafından personele yönelik iftar programı düzenlendi.

Çıldır Kaymakam M. Enes İpek ve eşi Emine İpek, kaymakamlık personeli ve aileleriyle iftar yemeği programında bir araya geldi. İftar programı Çıldır Kaymakamlığı organizasyonunda Çıldır taziye evinde gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın yaptığı dua ile başlayan programda konuşan Kaymakam İpek, "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen bütün herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sonrası tek tek davetlilerle ilgilenen Kaymakam M. Enes İpek ve Eşi Emine İpek, davetlilerle sohbet ederek, teşriflerinden dolayı teşekkür ettiler.

Çıldır Taziye Evinde düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı M.Enes İpek ve eşi Emine İpek, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, ve Seda Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan ve Eşi Safiye Karahan, Kaymakamlık personelleri ve aileleri katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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