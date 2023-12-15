Çıldır İlçe Müftülüğü Pansiyon Öğrencileriyle Buluştu
Çıldır İlçe Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Müftülük personelleri öğrencilerle söyleşi yaparken, satranç, dart ve zeka oyunları gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.
Çıldır İlçe Müftülüğü "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi.
Çıldır İlçe Müftülüğü personelleri Çıldır Çok Programlı Lise Pansiyonunda öğrencilerle "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdiler.
Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur ve M. Akif Kaplan, pansiyonda kalan öğrencilere yönelik sohbet, satranç, dart ve çeşitli zeka oyunlarından oluşan etkinliklerle öğrencilerle vakit geçirdiler.
Çıldır İlçe Müftülüğü'nün kendilerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten son derece memnun kalan öğrenciler keyifli zaman geçirdiler. - ARDAHAN