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Çıldır İlçe Müftülüğü Pansiyon Öğrencileriyle Buluştu

15 Aralık 2023 12:06 Güncelleme: 12:08 Abone Ol

Çıldır İlçe Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Müftülük personelleri öğrencilerle söyleşi yaparken, satranç, dart ve zeka oyunları gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.