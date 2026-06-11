Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Temizlik Etkinliği
Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Emrah Tural rehberliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında 93 Harbi Şehitler Anıtı ve çevresinde temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti ve şehitlerin hatırasına sahip çıktı. Etkinlik sonunda çok sayıda atık toplanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Emrah Tural rehberliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.
Öğrenciler, Çıldır 93 Harbi Şehitler Anıtı ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek hem çevre bilincine dikkat çekti hem de şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı.
İlçemizin önemli tarihi değerlerinden biri olan 93 Harbi Şehitler Anıtı çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü öğrenciler katıldı. Öğrenciler, çevrede bulunan plastik, cam, kağıt ve diğer atıkları toplayarak anıt çevresini daha temiz ve düzenli hale getirdi. Yapılan çalışma sonucunda çok sayıda çöp torbası atık toplanarak farkındalık oluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yapılan duyarlı çalışmalarından dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilere teşekkür dileklerini iletti - ARDAHAN