Çıldır ana sınıfı öğrencilerinden yaz şenliği - Haberler

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Çıldır ana sınıfı öğrencilerinden yaz şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır ana sınıfı öğrencilerinden yaz şenliği

Çıldır, Aşıkşenlik ve Gölebakan Ana Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen yaz şenliği izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Çıldır, Aşıkşenlik ve Gölebakan Ana Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen yaz şenliği izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Çıldır Kültür Merkezinde düzenlenen şenliğe Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, kurum amirleri öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Çıldır merkez ve köylerde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri çeşiti etkinliklerle izleyicilere gösteri yaptı. 3 ila 5 yaş gurubu öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların etkinliklerini ilgi ile izleyen veliler seçitli zamanlara tempo tutarak öğrencilere eşlik etti.

Etkinlik öğrencilerinde keyifli anlar yaşaması ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sona erdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Bayram Aşıkşenlik Çıldır Yerel Haberler

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