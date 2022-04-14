Çıldır'a 7 imam ataması gerçekleştirildi - Haberler

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Çıldır'a 7 imam ataması gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır'a 7 imam ataması gerçekleştirildi

Çıldır'da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7'de kaldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çıldır'da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7'de kaldı.

Ramazan Ayı öncesinde ilçeye yeni atanan ve göreve başlayan din görevlileri İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ile birlikte Kaymakam Fatih Bayram'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Fatih Bayram, göreve yeni başlayan din görevlilerine başarılar diledi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Bayram, Hisarcık, Ramazan, Çıldır, Yerel, Haberler

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