Cihan Öğretmen, Öğrencisini Sırtında Taşıyarak Kahramanlık Yaptı
Van'ın Gevaş ilçesinde, öğretmen Cihan Yakut, kar yağışı nedeniyle yürüyemeyen birinci sınıf öğrencisi Barış Arvas'ı sırtında evine taşıdı. Eğitime olan tutkusunu ve öğrencilerine olan desteğini gösteren Cihan öğretmen, eğitimcilerin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda rehberlik yaptığını da kanıtladı.
Van'ın Gevaş ilçesinde Cihan Yakut isimli öğretmen, karda yürüyemeyen öğrencisini evine kadar sırtında taşıdı.
Gevaş ilçesi Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlanan birinci sınıf öğrencisi Barış Arvas'ı gördü. Eğitimcilerin sadece bilgi aktaran değil, hayat yolunda rehberlik eden birer kahraman olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cihan öğretmen, öğrencisini sırtına alarak karla kaplı yolları aştı. 7 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, öğrencisine uzattığı yardım eli ile gönüllere taht kurdu.
Eğitime olan tutkusunu şu sözlerle dile getiren Yakut, "Her zaman, her türlü şartta eğitimin önemine inanıyor ve öğrencilerim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğitim için verilen her emek kutsaldır" dedi. - VAN