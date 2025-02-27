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Çiftçiden İlginç Evlilik Teklifi: Tarlaya Yazdı

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Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçi, traktörüyle tarlaya 'Benimle evlenir misin?' yazarak nişanlısına sürpriz evlilik teklifi etti. Kız arkadaşı bu ilginç öneriyi şaşkınlıkla karşıladı ve 'evet' yanıtını verdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçi, traktörle tarlaya "Benimle evlenir misin?" yazarak kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, kız arkadaşı Ayşe Nur ile birkaç ay önce nişanlandı. Nişanlısı Ayşe Nur'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Traktörü ile tarlaya "Benimle evlenir misin?" yazan Ayva, bu anları dron ile kayıt altına aldı. Genç çiftçi daha sonra nişanlısını tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Ayşe Nur, daha sonra Ayva'nın teklifine "evet" yanıtını verdi.

Bulduğu fikri nişanlısının çok beğendiğini ifade eden Cihat Ayva, "İskilip ilçesinin Örübağ köyünde çiftçilik yapıyorum. Nişanlıma nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'benimle evlenir misin' diye yazmak geldi. Nişanlım bu teklifi beklemiyordu, çok şaşırdı ve sonra 'evet' yanıtı verdi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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