Çiçekler şehit annelerinin elleriyle güzelleşti

Bilecik'te göreve yeni başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kendisine tebrik amacıyla gönderilen onlarca çiçek buketini makamında tutmak yerine şehit annelerine hediye ederek gönülleri fethetti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun geçtiğimiz gün Aydın'a atanmasının ardından göreve Ankara Yenimahalle Sosyal Hizmetler Müdürü Nejat İlhan atanmıştı. Göreve başlayan Nejat İlhan, kendisine tebrik amacıyla gönderilen onlarca çiçek buketini makamında tutmak yerine, şehit annelerinin evlerine ziyaret ederek, hediye etti.

"Bu koltuklar onların emaneti"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu çiçeklerin en çok vatan uğruna evlatlarını feda eden annelere yakışacağını belirterek, "Bu makamlar bizlere milletimizin emanetidir. Bugün bu koltuklarda oturabiliyorsak, evlatlarını toprağa veren o yiğit annelerimizin sayesindedir. Gelen çiçekler makam odasında solacağına, annelerimizin evlerinde açsın istedik" dedi.

Annelerden gözyaşlarıyla teşekkür

Ellerinde çiçeklerle karşılarında İl Müdürü'nü gören şehit anneleri, bu nazik davranış karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bir şehit annesinin, "Oğlumun kokusunu aldık bu çiçeklerde. Hatırlanmak, kapımızın çalınması bizim için en büyük hediye" sözleri ise ziyarete katılanları derinden etkiledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
