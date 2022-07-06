Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu
İhlas Haber Ajansı - Sedat Kara - Yerel
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Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya masalsı manzaralar çıkarken, seyri doyumsuz görsel şölen havadan görüntülendi.
Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya masalsı manzaralar çıkarken, seyri doyumsuz görsel şölen havadan görüntülendi.
Ayrıca ayçiçeği tarlaları rüzgar tribünleri ile güzel görüntüler oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı / Sedat Kara - Yerel