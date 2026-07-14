CHP Yozgat Örgütünde Görevden Almalar Devam Ediyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat teşkilatında, Abdullah Yaşar'ın İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Merkez ilçe ve Kadın Kolları İl Başkanı da görevden alındı, Sarıkaya İlçe Başkanı ise görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Yozgat İl Başkanlığı'ndan alındığı geçen hafta sonu açıklanan Abdullah Yaşar ve yönetimine, konuya ilişkin yazı dün akşam saatlerinde ulaştı. Yaşar, "Butlan yönetimi kendisi meşru olmadığı için o kararı tanımıyoruz. Biz hiçbir zaman sarayın yargısının atadığı insanları muhatap almadık, almayacağız. Benim için onun hiçbir değeri yok. Benim için, partimin kurucusu benim önderim Mustafa Kemal Atatürk, liderim Özgür Özel" diyerek, tebligatı yırttı.

CHP'DE GÖREVDEN ALINMALAR DEVAM ETTİ

CHP Yozgat İl örgütünden sonra, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Güven ve Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan da gece gönderilen yazı ile görevden alındı. Merkez İlçe Başkanı Güven, görevden alındığını kendi sosyal medya hesabından, şöyle duyurdu:

"Bugün şahsıma tebliğ edilen görevden alma kararını kabul etmiyor, örgütümüzün iradesini yok sayan bu anlayışı reddediyorum. Daha önce seçilmiş İl Başkanımız Sayın Abdullah Yaşar'ın, ardından seçilmiş Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Sevkan Gürkan'ın görevden alınmasına nasıl karşı çıktıysak, bugün de Merkez İlçe Başkanlığı görevime yönelik aynı anlayışla alınan bu kararı meşru görmüyorum. CHP'nin temel gücü örgütün iradesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in demokrasi, değişim ve örgüt iradesine verdiği öneme inanıyor, partimizin bu değerlere bağlı kalarak yoluna devam edeceğine olan inancımı koruyorum. Bizler görevleri makam için değil; partimize, örgütümüze ve halkımıza hizmet etmek için üstlendik. Mücadelemiz kişilerle değil; demokrasiye, örgüt iradesine ve hukuk ilkelerine sahip çıkma mücadelesidir. Hiç kimse örgütün iradesinin üzerinde değildir. Seçilmişlerin yerine atamaları esas alan anlayışı kabul etmiyor, örgütümüzün iradesine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da CHP'nin değerlerini, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesini ve örgütümüzün onurunu savunmaya devam edeceğim."

"BİZİM YERİMİZ SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANIDIR"

Görevden alınan CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan da, "atanmışların, kayyumların kararını tanımadıklarını" bildirerek, "Bizim için almış oldukları bu karar yok hükmündedir. Bizim yolumuz Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Bizim yerimiz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanıdır. ve demokrasi ve hukuka, adalete olan inancımızla yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SARIKAYA İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP Sarıkaya İlçe Başkanı Mustafa Yalçın da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yalçın, sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla, gördüğüm lüzum üzerine büyük bir gururla yürüttüğüm İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bu bir vazgeçilmiştik değildir. Makamlar ve unvanlar geçicidir, baki kalan bu topraklara olan sevdamız ve verdiğimiz samimi mücadeledir. Bu partinin bir neferi olarak, Sarıkaya'nın ve ülkemizin aydınlık yarınları için her zaman, her yerde çalışmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

"GÖREV TEBLİĞ EDİLMEDİ"

CHP Yozgat İl Başkanlığı'na atandığı belirtilen Kazım Eliaçık henüz parti binasına gitmedi. ANKA Haber Ajansı muhabiriyle telefonda konuşan Eliaçık, kendisine henüz resmi tebligat gelmediğini söyledi. Eliaçık, "Resmi tebligat gelmediği için partiye gitmem doğru olmaz. Resmi yazı geldiği zaman arkadaşlarımızla birlikte partiye gideceğiz, görevimize resmen başlayacağız. Partinin kapısı kilitli, arkadaşlar anahtarı bir yere bırakmışlar. Resmi görevlendirme yazısı gelir gelmez anahtarı alıp, kapıyı açıp, görevimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA