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CHP Van İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Saldırıya Sert Tepki

CHP Van İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Saldırıya Sert Tepki
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CHP Van İl Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan, saldırının siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirterek, 'Boyun eğmek yoktur' dedi.

(VAN) - CHP Van İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya tepki gösterdi. CHP Van Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan, "Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur" dedi.

CHP Van İl Başkanlığı'nda, konuya ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Van İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, CHP il ilçe yönetimi, İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, CHP Kadın Kolları ve CHP Gençlik Kollları ile çok sayıda kişi katıldı.

Parti binası önünden düzenlenen açıklamayı CHP Van Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan yaptı. Aslan açıklamasında, şöyle dedi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel,  karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır.

Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda, bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz: Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur."

Kaynak: ANKA / Yerel
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