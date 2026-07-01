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CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı Görevinden İstifa Etti

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CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı, partisinin Osmaniye İl Başkanı'nın görevden alınmasının ardından ilçe yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı, partisinin Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in görevden alınmasının ardından, ilçe yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Odabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, "butlan kararıyla partiye hukuksuzca atanmış olan bir genel başkanı kabul etmediklerini" bildirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda atanmış bir il başkanını da kabul etmiyoruz. Bu yüzden ilçe başkanı olarak ben ve yönetimim görevi bırakıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel nereyi işaret ederse orada olacağım."

Tüm Toprakkaleli hemşehrilerime bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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