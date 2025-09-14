CHP Tokat Merkez İlçe Kongresi'nde Aytekin Ayan Yeniden Seçildi

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta düzenlenen CHP Merkez İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Aytekin Ayan, 229 oyla yeniden seçildi.

Tokat'ta CHP Merkez İlçe Kongresi düzenlendi. CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, kongrede yaptığı konuşmada, CHP'nin sadece bir siyasi parti değil, Cumhuriyet'in kendisi olduğunu vurguladı. Kurtgöz, partiye yönelik "büyük bir kuşatma" olduğunu belirterek, bu saldırıların hem dışarıdan hem de içeriden geldiğini kaydetti. Kurtgöz, "Biz gidersek laiklik gider, adalet gider, kadın hakları gider, emekçinin umudu gider. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yedirmeyeceğiz. Ne saraya yedirtiriz ne de içerideki kötü niyet sahiplerine" diye konuştu.

Kongrede, CHP Merkez İlçe Başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Aytekin Ayan da "Bizim yolumuz ayrılıklardan değil, birlikten beslenir. Gücümüz, ötekileştirmekten değil, beraberlikten doğar" ifadelerini kullandı. Her üyeye değer veren, dayanışmayı büyüten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Ayan, gençlere umut, kadınlara güç, emekçilere güven olmayı hedeflediklerini belirterek, ortak aklı ve yenilenmeyi ön planda tutacaklarının altını çizdi.

Adaylığını açıklayan eski Merkez İlçe Başkanı Ender Ergün ise konuşmasında partiye yapılan haksız uygulamalara karşı duracaklarını vurguladı. Eşitlik, adalet ve özgürlük ideallerini en güçlü şekilde savunacağını söyleyen Ergün, şeffaf, katılımcı ve dürüst bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Kongrede, 354 delegeden 297'si oy kullandı. Aytekin Ayan 229 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ender Ergün ise 65 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı.